



Стало известно, почему Кейт Миддлтон раскрыла миру правду о раке

Принцессу Уэльскую Кэтрин побудили раскрыть миру правду о раке посредством шантажа.



По данным британских таблоидов, в больнице, где Кейт Миддлтон перенесла операцию, произошла серьезная утечка данных.



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Злоумышленники заполучили медицинские данные супруги принца Уильяма. В итоге, Букингемский дворец оказался в безвыходном положении. Источники поясняют, что именно по этой причине королевской семье пришлось играть на опережение.



Как уже сообщалось ранее, в клинике проводится внутреннее расследование из-за утечки данных. Под подозрение попали три медсестры.