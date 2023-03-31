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Стало известно, где репетируют коронацию короля Чарльза
31.03.2023 20:46 Алина Груднева

Стало известно, где репетируют коронацию короля Чарльза

Члены королевской семьи активно готовятся к коронации короля Чарльза III, которая состоится 6 мая.

По данным PEOPLE, репетиции проходят в бальном зале Букингемского дворца.

Это помещение, как правило, является ареной для государственных банкетов и посвящений в рыцари.

Ожидается, что коронацию посетят 2000 гостей, в том числе, мировые и религиозные лидеры.

Кроме того, таблоиды сообщают, что король и королева-консорт прибудут на мероприятие в золотой государственной карете Gold State Coach, на которой в 1953 году ехала королева Елизавета II.

Более того, Чарльз будет коронован в позолоченном кресле, которое создали по заказу короля Эдуарда I из древнего коронационного камня шотландских королей. После мероприятия члены королевской семьи соберутся в Букингемском дворце.

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