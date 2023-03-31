



Стало известно, где репетируют коронацию короля Чарльза

Члены королевской семьи активно готовятся к коронации короля Чарльза III, которая состоится 6 мая.



По данным PEOPLE, репетиции проходят в бальном зале Букингемского дворца.



Это помещение, как правило, является ареной для государственных банкетов и посвящений в рыцари.



Ожидается, что коронацию посетят 2000 гостей, в том числе, мировые и религиозные лидеры.



Кроме того, таблоиды сообщают, что король и королева-консорт прибудут на мероприятие в золотой государственной карете Gold State Coach, на которой в 1953 году ехала королева Елизавета II.



Более того, Чарльз будет коронован в позолоченном кресле, которое создали по заказу короля Эдуарда I из древнего коронационного камня шотландских королей. После мероприятия члены королевской семьи соберутся в Букингемском дворце.