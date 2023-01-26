США объявили о завершении масштабных военных учений с Израилем
Центральное командование США объявило о завершении масштабных военных учений с израильскими военными, которые получили название Juniper Oak 2023.
В мероприятии участвовали около 6400 американских военных и более 1500 израильских.
Также были привлечены более 140 самолетов, 12 кораблей и артиллерия, что сделало их крупнейшими в истории совместными учениями двух стран.
В CENTCOM отметили, что эти мероприятия повысили оперативную совместимость и способность американских военных быстро перебрасывать силы в регион.
"Партнерство между CENTCOM и Армией обороны Израиля укрепилось и продолжает расти. Наше партнерство является ключевым элементом приверженности расширению регионального сотрудничества в сфере безопасности", — подчеркнул командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла.
Juniper Oak 23.2, the largest ever US-Israel combined exercise, continues.— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2023
Look 👀for the culminating Juniper Oak video tomorrow. pic.twitter.com/xyme9p5aPe