



Спустя 2 года: пропавший израильтянин найден в больнице Иордании

Молодой израильтянин, пропавший без вести два года назад, был найден в иорданской больнице и вернулся в Израиль.



Как сообщают СМИ, Шалом Ротбан, сын хабадского хасида из Кирьят-Малахи на юге Израиля, с детства страдает постдраматическим стрессовым расстройством в результате ракетного удара, произошедшего возле его дома во время операции в 2012 году.



Ротбан, которому сейчас за 20, несколько раз пропадал без вести после ракетного удара, но он бесследно исчез в мае 2021 года, что заставило его семью опасаться за его жизнь.



Около трех недель назад Ротман был найден иорданскими гражданами, бесцельно прогуливающимися недалеко от столицы Аммана. Они отвезли его в психиатрическую больницу, где медсестра поняла, что он израильтянин, и связалась с израильскими властями, чтобы сообщить, что один из их граждан госпитализирован в Иордании.



Семье Ротмана быстро отправилась в Иорданию, чтобы впервые за два года обнять своего сына.



Как пишет Behadrei Haredim, сейчас вся семья вместе в Израиле.



