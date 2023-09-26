Создан уникальный пуховик, заправляющийся пивом
Дизайнер Izzy Du создал уникальный пуховик, заправляющийся пивом.
Эта куртка способна охладить в жару, понизив температуру тела на пять градусов.
Пуховик был создан в кооперации с креативной студией Whatever Co. и сингапурским производителем пива Tiger Beer.
Его уникальность состоит в том, что внутри помещены трубочки с водой. Жестяные банки с пивом, размещенные в кармане, охлаждают воду и, в конечном итоге, тело человека.
Аналогичная технология используется в скафандрах космонавтов.