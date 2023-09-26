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Создан уникальный пуховик, заправляющийся пивом
26.09.2023 14:23 Алина Груднева

Создан уникальный пуховик, заправляющийся пивом

Дизайнер Izzy Du создал уникальный пуховик, заправляющийся пивом.

Эта куртка способна охладить в жару, понизив температуру тела на пять градусов.

Пуховик был создан в кооперации с креативной студией Whatever Co. и сингапурским производителем пива Tiger Beer.

Его уникальность состоит в том, что внутри помещены трубочки с водой. Жестяные банки с пивом, размещенные в кармане, охлаждают воду и, в конечном итоге, тело человека.

Аналогичная технология используется в скафандрах космонавтов.

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