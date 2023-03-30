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Союз журналистов призывает полицию обеспечить безопасность представителям прессы
30.03.2023 14:22 Наталья Богинская

Союз журналистов призывает полицию обеспечить безопасность представителям прессы

Глава Союза журналистов Израиля Нурит Канти в четверг направила начальнику полиции Коби Шабтаю письмо, в котором призвала его расследовать многочисленные случаи насилия в отношении представителей прессы со стороны протестующих и сотрудников полиции.

Только за последний месяц профсоюз собрал 17 случаев насилия в отношении журналистов и представителей СМИ.

“Нападения часто исходят от демонстрантов. Но не менее серьезным является насилие, применяемое полицией в отношении журналистов. Такая ситуация, когда журналисты вынуждены физически бороться за свое право заниматься своей работой, неприемлема", – говорится в письме.

“Мы просим израильскую полицию принять срочные меры – как для обнаружения, так и для привлечения к ответственности нападавших на команду 13 канала и нападавших на других журналистов. Мы просим, ​​чтобы полицейские силы на местах позволили представителям прессы выполнять свою работу и обеспечили безопасность их деятельность на местах", - пишет глава Союза журналистов.

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