



Состояние кораллового рифа в Эйлате ухудшается

Министерство охраны окружающей среды опубликовало отчет о национальном мониторинге Эйлатского залива за 2022 год: результаты по-прежнему указывают на ухудшение чувствительной экосистемы залива — самого северного рифа в мире.



Согласно отчету, необходимо принять меры для уменьшения существующего и планируемого воздействия на морскую среду с упором на снижение воздействия искусственного освещения на морскую флору и фауну.



Большая часть ущерба, нанесенного рифу в результате зимнего шторма 2020 года, была связана с разрушенными объектами инфраструктуры на пляжах. Потеря живого покрова рифа составила от 6% до 22%. Повреждения были неравномерными, а самое разрушительное воздействие оказали обломки строений, смытые с пляжей в море. Поэтому министерство рекомендует ограничить развитие инфраструктуры пляжей Эйлата, чтобы можно было предотвратить подобный ущерб в зимний сезон.



Кроме того, есть опасения, что расширение работы опреснительной установки приведет к изменению химического состава морской воды.



Также констатируется, что сохраняется тенденция повышения глубинной температуры воды сохраняется. Температура поверхности моря с 1988 г. также повышается со средней скоростью около 0,045°с в год. Этот показатель в 2,5 раза превышает среднемировой показатель.

