Новости » Life Style
Собчак заморозила плаценту после рождения сына
01.02.2023 12:23 Ольга Белозерова

Собчак заморозила плаценту после рождения сына

Оказалось, что российская телеведущая Ксения Собчак заморозила плаценту после того, как родила своего сына в 2016 году.

Такое признание Собчак сделала в интервью блогеру Екатерине Конасовой и объяснила свой поступок, сообщает "КП".

По словам Собчак,  она хотела "совершить какой-то ритуал» после родов" и считает, что сможет использовать плаценту для собственного омоложения.

"Потому что кто-то мне сказал, что это стволовые клетки", - сказала телеведущая.

Ксения Собчак отметила, что стволовые клетки в случае чего помогут ей вылечить онкологию, в том числе лейкоз, анемию и аутоимунные заболевания, также их можно использовать для омоложения.

При этом Собчак уточнила, что пока не ела и не пробовала свою плаценту, чем, к примеру, занимаются многие западные звезды. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы