



Собчак заморозила плаценту после рождения сына

Оказалось, что российская телеведущая Ксения Собчак заморозила плаценту после того, как родила своего сына в 2016 году.



Такое признание Собчак сделала в интервью блогеру Екатерине Конасовой и объяснила свой поступок, сообщает "КП".



По словам Собчак, она хотела "совершить какой-то ритуал» после родов" и считает, что сможет использовать плаценту для собственного омоложения.



"Потому что кто-то мне сказал, что это стволовые клетки", - сказала телеведущая.



Ксения Собчак отметила, что стволовые клетки в случае чего помогут ей вылечить онкологию, в том числе лейкоз, анемию и аутоимунные заболевания, также их можно использовать для омоложения.



При этом Собчак уточнила, что пока не ела и не пробовала свою плаценту, чем, к примеру, занимаются многие западные звезды.