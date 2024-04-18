



Собчак посоветовала Дурову получать "олигархические удовольствия"

Российская журналистка Ксения Собчак посоветовала предпринимателю Павлу Дурову жить как олигарх.



"Чувак, ты эти деньги не украл, ты их честно заработал, так почему же не сделать свою жизнь полной этих милых олигархических удовольствий", - посоветовала она.



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По словам Собчак, передвигаться на яхте удобнее, чем на пароме, или на частном джете, чем в эконом-классе на самолете авиакомпании "Победа".



"Поэтому есть в этом какое-то кокетство. Нельзя становиться рабом вещей и люкса, но и ограничивать себя в удовольствиях и комфорте, когда честно на них заработал как-то странно", - отметила Собчак.

