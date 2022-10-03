



Соавтор "Дневников Вампира" рассказала о страшном диагнозе

Соавтор "Дневников вампира" Джули Плек рассказала о своем страшном диагнозе, который ей пришлось побороть ранее.



Во время субботнего гала-концерта Barbara Berlanti Heroes Gala 50-летняя Плек рассказала историю своего "друга", который страдал от незаживающих пятен на лице, сообщает People.



По словам Плек, врач сказал ее "другу", что эти пятна предраковые. "Друг" прошел обследование, у него была обнаружена раковая опухоль в почке, которую пришлось удалить.



В итоге Джули Плек призналась, что этим самым "другом", героем ее рассказа, является она сама. Хотя у нее не было никаких симптомов, она приравняла раннее обнаружение рака к "попаданию молнии в хорошем смысле", отметив, что она благодарна, что у нее есть средства для сканирования.



Соавтор "Дневников вампира" также пожертвовала 100 000 долларов, чтобы помочь тем, у кого нет возможности позволить себе раннее выявление рака.