



Сняли обвинения в вождении в нетрезвом виде - организм сам вырабатывает алкоголь

В понедельник суд снял с бельгийского работника пивоварни обвинение в вождении в нетрезвом виде после того, как врачи обнаружили у него редкое заболевание, заставляющее его организм вырабатывать алкоголь.



40-летний работник страдает от синдрома автопивовара (ABS), который вызывает брожение углеводов в его желудке, повышая уровень этанола в крови и вызывая признаки опьянения.



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Его адвокат Анс Гескьер заявила, что то, что ее клиент работает на пивоваренном заводе, было «досадным совпадением», но три врача, которые независимо обследовали его, подтвердили, что он страдает от АПС.



Суд признал, что в случае с мужчиной действуют факторы, не предусмотренные законом, и оправдал его.



В настоящее время этот диагноз официально поставлен всего 20 людям во всем мире, но Гескьер говорит, что количество случаев недооценено.



Пивовар оказался в суде после того, как в апреле 2022 года полиция остановила его автомобиль и зафиксировала на алкотестере 0,91 миллиграмма алкоголя на литр, а через месяц - 0,71 миллиграмма.



Законодательный предел в Бельгии составляет 0,22 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, что соответствует уровню алкоголя в крови 0,5 грамма на литр.



Ранее, в 2019 году, мужчина был оштрафован и лишен водительских прав, хотя утверждал, что не употреблял алкоголь.

По всей видимости, до последнего столкновения с полицией он не знал о своем синдроме.



Гескьер заявила, что она и ее клиент ожидают официального уведомления об оправдательном приговоре. Она отметила, что у прокуратуры есть месяц на подачу апелляции, если она пожелает это сделать.



Мужчина тем временем придерживался углеводной диеты, чтобы его желудок не вырабатывал больше алкоголя.



На первом заседании суда в марте прокурор попросил его не употреблять никаких алкогольных напитков, сообщил бельгийский государственный телеканал VRT.



Другие люди, страдающие АБС, подвергались медицинским процедурам, чтобы вылечить это заболевание.



В 2020 году еще один бельгиец прошел обследование после того, как в течение двух месяцев периодически чувствовал себя пьяным, хотя не притронулся ни к одной капле спиртного.



Врачи университетской клиники Гента поставили ему диагноз АБС и назначили низкоуглеводную диету, но это не помогло предотвратить его состояние, и врачи прибегли к радикальным мерам.



Они прибегли к трансплантации фекалий, в ходе которой здоровый образец фекалий берется у донора и имплантируется в кишечник пациента.



Пересадка фекалий становится все более распространенной, чтобы заменить неэффективные или неисправные бактерии в организме микробами, которые работают правильно.



Это уже известная процедура, которая также исследуется на предмет ее использования для помощи людям, зараженным дифтерийной палочкой, а также онкологическим больным.



Это делается либо непосредственно в толстой кишке, либо через трубки, которые проходят через нос человека, горло и затем в желудочно-кишечный тракт.



Другие методы включают сублимационную сушку фекального образца в виде таблетки, которую пациент должен проглотить.



Мужчина сообщил, что его симптомы исчезли вскоре после процедуры, а контрольный анализ через 34 месяца после процедуры подтвердил, что симптомы не возобновились.



Хотя многим людям нравится чувствовать себя подвыпившими и, возможно, они были бы рады возможности опьянеть, съев сэндвич, это состояние имеет очевидные последствия для здоровья.



Это состояние проблематично, поскольку приводит к повышению уровня алкоголя в крови, ощущению опьянения, различным нарушениям функции печени и другим признакам интоксикации этанолом.



Синдром автопивоварения чаще встречается у пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, ожирение и болезнь Крона, но может возникнуть и у здоровых людей.



Неизвестно, что вызывает это состояние, но оно связано с микробиотой желудочно-кишечного тракта - так называемыми «хорошими бактериями».



В качестве патогенов определены несколько штаммов ферментирующих дрожжей и редких бактерий.

