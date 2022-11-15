



СМИ: Маск уволил разработчика Twitter

Владелец Twitter Илон Маск якобы уволил разработчика соцсети Эрика Фронхефера.

По данным Daily Mail, стороны поспорили относительно медленной работы приложения на устройствах с Android.

Фронхефер не согласился с таким выводом Маска, сказав, что работал над программой для Android более шести лет. Миллиардер в ответ спросил, что конкретно тот делал, чтобы ускорить приложение.

Разработчику пришлось подробно отчитаться. В сети предположили, что Фронхеферу этот спор будет стоить рабочего места. Официального заявления по этому поводу Маск не делал.