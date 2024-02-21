



Сильвестр Сталлоне перенес ряд операций из-за тяжелой травмы на съемках

Звезда "Рокки" Сильвестр Сталлоне признался в получении тяжелой травмы на съемках "Неудержимых", из-за которой актеру пришлось перенести семь операций.



По данным таблоида Daily Mail, 77-летний Слай травмировал шею, когда снималась сцена драки со Стивом Остином.



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"Я режиссировал "Неудержимых", и, как идиот, исполнял все трюки сам. Помню один удар, и… все. Я так и не оправился от "Неудержимых". После этого фильма физически я уже никогда не был прежним. Я предупреждаю людей: не выполняйте трюки самостоятельно", - признался Сталлоне.



Уточняется, что из-за травмы шеи актер нуждался в металлическом штифте. Также ему сделали спондилодез, срастив смежные позвонки, и восстанавливали вывихнутое плечо. По словам его дочери Софии, Сталлоне постоянно попадал в больницы после съемок очередного боевика.



"Очень тяжело видеть, как мой отец переживает еще одну болезненную операцию. Все мое детство он страдал от боли", - призналась София.