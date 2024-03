Швейцарию накрыла песчаная пыль из Сахары

Швейцарию накрыла песчаная пыль, которую принесло ветром из Сахары.



По данным швейцарского издания 24heures, из Северной Африки до страны донесло порядка 180 тысяч тонн мелких частиц пыли.



По данным метеослужбы страны, наблюдается значительное ухудшение видимости и солнечного освещения.



В свою очередь, газета Le Figaro сообщила, что песчаная пыль также накрыла юго-восток Франции.



Europe has witnessed a stunning yet unusual meteorological event. The skies of Switzerland have been draped in a blanket of sand, carrying a whopping 180,000 tons of African dust! Visibility has plunged, sunlight wears a yellow hue, and the air is thick with fine particles. #dust pic.twitter.com/5Zo1VYfPO4