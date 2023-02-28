



Шесть чемпионских кроссовок Майкла Джордана будут проданы на Sotheby's

Коллекция кроссовок легендарного баскетболиста Майкла Джордана, Air Jordans "Dynasty Collection", совершает мировое турне в поисках покупателя, пишет Bloomberg.



Неясно, за сколько может быть продан подобный уникальный лот, сказал Эрик Хирш, специалист по современным предметам коллекционирования из Sotheby's. Пара спортивной обуви, которую Джордан носил в свой первый сезон 1984 года, была продана в 2021 году за рекордные 1,47 миллиона долларов. Хирш сказал, что эта коллекция может стоить вдвое больше, но он не удивится, если сумма будет в 10 или 20 раз больше.



В сентябре, футболка, в которой Джордан играл в финале НБА 1998 года, была продана на аукционе за 10,1 миллиона долларов. Ветхая пара Birkenstock, которую носил Стив Джобс, была продана в ноябре почти за 220 000 долларов.

Introducing The Dynasty Collection, a set of 6 individual Air Jordan sneakers each one worn by #MichaelJordan in the pivotal games of his 6 career NBA championships



Discover the most valuable & significant collection of Air Jordans ever brought to market: https://t.co/clU2drUlXx pic.twitter.com/7AXvLtlHx5 — Sotheby's (@Sothebys) February 27, 2023

Рынок спортивных предметов коллекционирования бьет рекорды после того, как действительно взлетел, когда разразилась пандемия Covid-19.Шесть туфель Jordan, получившие название "Коллекция Династии", теперь выставлены в Дубае. Перед этим их показали избранным клиентам в Лондоне и Нью-Йорке. После недели в Дубае они переедут в Гонконг, Сингапур, а затем в Нью-Йорк. Крайнего срока для продажи нет, но Хирш говорит, что это произойдет в 2023 году — в год Джордана, который играл под 23-им номером.По словам Хирша, изначально шесть кроссовок принадлежали пиарщику "Чикаго Буллз" Тиму Халламу. После того, как Джордан выиграл свой первый титул в 1991 году, он отдал одну из своих игровых туфель Халламу. Затем игрок снова отдал ботинок Халламу после победы в 92-м, затем снова в 93-м, 96-м, 97-м и 98-м. В какой-то момент Халлам продал коллекцию. Личность нынешнего владельца не разглашается.Обувь в разном состоянии. Часть полиуретана на обуви со временем разрушилась, и ее можно отремонтировать, если покупатель захочет. Оригинальные надписи Джордана на кроссовках все еще четкие. На внешней стороне левого кроссовка 1991 года Джордан написал золотыми чернилами "Тиму". На внутренней стороне также золотыми буквами обозначено время ношения обуви: "6-12-91, Game 5, Bulls 108 LA 101".