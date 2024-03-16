



Сгорел особняк Кары Делевинь за $7 миллионов

В Лос-Анджелесе в результате пожара сгорел особняк Кары Делевинь, стоимость которого оценивается в 7 миллионов долларов.



К счастью, в момент пожара сама модель находилась в Лондоне.



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Ее питомцы также не пострадали. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за обрыва линии электропередачи, который произошел из-за сильного порыва ветра.



Без пострадавших все же не обошлось. При тушении пожара ранения получили два человека. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, второй - отравился дымом.