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Секс по расписанию: звезда занимается любовью два раза в месяц
06.02.2024 10:16 Аркадий Бочаровский

Секс по расписанию: звезда занимается любовью два раза в месяц



40-летняя знаменитость, стэндапистка и артистка  Кэтрин Райан рассказала о своей сексуальной жизни, и о том, что именно такой график ей очень нравится.

Кэтрин и ее муж Бобби Кутстра вместе с 2018 года, но на самом деле они были возлюбленными детства, когда оба жили в Канаде.

Теперь звезда  рассказала о своем сексуальном графике.

На вопрос о том, является ли она распутницей в своем браке, Кэтрин ответила: "Нет".

В интервью газете The Times звезда рассказала: “Мы занимаемся сексом ровно два раза в месяц. Я записываю это на случай, если забеременею".

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