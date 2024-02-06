



Секс по расписанию: звезда занимается любовью два раза в месяц





40-летняя знаменитость, стэндапистка и артистка Кэтрин Райан рассказала о своей сексуальной жизни, и о том, что именно такой график ей очень нравится.



Кэтрин и ее муж Бобби Кутстра вместе с 2018 года, но на самом деле они были возлюбленными детства, когда оба жили в Канаде.



Теперь звезда рассказала о своем сексуальном графике.



На вопрос о том, является ли она распутницей в своем браке, Кэтрин ответила: "Нет".



В интервью газете The Times звезда рассказала: “Мы занимаемся сексом ровно два раза в месяц. Я записываю это на случай, если забеременею".