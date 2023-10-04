



Сдержанно и естественно: Памелу Андерсон не узнать на неделе моды

Актриса и топмодель Памела Андерсон появилась на неделе моды в Париже в весьма нетипичном для нее образе.



По данным глянца Vogue, ее аутфит был крайне сдержанным, а на лице не было никакого макияжа.



Выяснилось, что Памела отказалась от привычной "тонны" косметики и весьма откровенных образом на фоне личной драмы. Несколько лет назад Памела призналась, что решила отказаться от своего привычного сексапильного внешнего вида после смерти ее визажистки Алексис Фогель от рака груди.



"С тех пор я чувствую, что без Алексис мне просто лучше не носить макияж", - призналась звезда 90-х, отметив, что в новом образе она себя чувствует более индивидуальной, свободной и естественной.