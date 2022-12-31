



Счастливые цвета, наряды и украшения новогодней ночи 2023

Какой бы сложной и тяжелой ни была ситуация, встреча Нового года – хороший повод красиво нарядиться и уверенно блистать на празднике. К тому же, яркий праздничный наряд может зарядить позитивным настроением и настроить на счастливую встречу 2023 года.



Некоторые люди при выборе наряда на Новый год стремятся угодить восточному символу года – в 2023 году это будет Черный Водяной Кролик.



И все же, что надеть на Новый год 2023: лучшие идеи нарядов



Если вы верите, что Новый год пройдет так, как его встретишь, то стоит отметить праздник во всей красе. Используйте лучшие вечерние наряды, которые хорошо на вас сидят.



Черный – цвет символа года



Если есть возможность выбрать цвет платья – лучше всего встретить Новый год 2023 в черном платье. Черный – это цвет символа года, а также цвет элегантности, уверенности в себе и умеренной сексуальности. Праздничную нотку наряду добавят пайетки, вуаль или красивый пояс.



Роскошный цвет наряда на Новый год – золотой



Ещё один роскошный цвет наряда на Новый год – золотой. Он привлекает к себе внимание и сделает вас звездой вечеринки. Такое платье необязательно подчеркивать аксессуарами и ярким макияжем, ведь золотой цвет сам по себе достаточно заметный.



Счастливые цвета для одежды на Новый год-2023



Счастливыми цветами для одежды на Новый год 2023 также считаются серебристый, лиловый, изумрудный, все оттенки синего. Не стоит надевать на праздник одежду ярких кислотных цветов, ведь символ года ценит скромность. Также рекомендуется избегать натуральной кожи и меха, анималистичных принтов, украшений в виде животных.



Если ваше новогоднее платье неприметное и вы хотите как-нибудь выделиться – можно надеть объемное украшение и дополнить образ. Это могут быть длинные серьги или большое колье. Однако астрологи не рекомендуют надевать старые, потертые и пластиковые украшения на этот праздник.



Если же у вас нет возможности или желания наряжаться в вечерние платья – это нормально. Новый год – это семейный праздник, а символ 2023 года Черный Кролик ценит простоту и умение радоваться мелочам. Поэтому шикарно выглядеть на Новый год можно и в обычном повседневном свитере, если лицо украшает улыбка. Также можно придумать семейную новогоднюю забаву – всей семьей нарядиться в свитера одинакового цвета и фасона.