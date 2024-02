Самый высокий мужчина воссоединился с самой крошечной женщиной: фото

В Калифорнии состоялась трогательная встреча самого высокого в мире мужчины Султана Кесена с самой крошечной на земле женщиной Джоти Амге.



По данным The Telegraph, рост турецкого великана составляет 251 сантиметр, а миниатюрной индианки - 60 см. Оба они внесены в Книгу рекордов Гиннеса.



Пара провела совместную фотосессию через шесть лет после того, как впервые встретилась в Каире. Кесен и Амге показали невероятную разницу в росте. Одна ступня мужчины (36,5 см) по длине оказалась как половина Джоти.









Султан был признан самым высоким человеком в мире в 2009 году. Также у него самые большие руки среди всех живых мужчин - 28,5 см от запястья до кончика среднего пальца. Джоти, которой сейчас 30 лет, получила признание как самая низкая женщина в мире, когда ей было 18. Ее рост связан с ахондроплазией - одна из форм карликовости. К слову, многие ее знают по съемкам в сериале "Американская история ужасов", где она играла крошечную женщину в "цирке уродов".







World’s Tallest Man Reunites With Shortest Living Woman Who Can Nearly Fit In One of His Shoes (Photos) - https://t.co/rEt7ag6Td1 pic.twitter.com/xkCGh6ewUr

There may be more than six feet between them, but the world’s tallest man and shortest woman found common ground when they were reunited this week.