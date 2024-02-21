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Самый высокий мужчина воссоединился с самой крошечной женщиной: фото
21.02.2024 10:01 Алина Груднева

Самый высокий мужчина воссоединился с самой крошечной женщиной: фото

В Калифорнии состоялась трогательная встреча самого высокого в мире мужчины Султана Кесена с самой крошечной на земле женщиной Джоти Амге.

По данным The Telegraph, рост турецкого великана составляет 251 сантиметр, а миниатюрной индианки - 60 см. Оба они внесены в Книгу рекордов Гиннеса.

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Пара провела совместную фотосессию через шесть лет после того, как впервые встретилась в Каире. Кесен и Амге показали невероятную разницу в росте. Одна ступня мужчины (36,5 см) по длине оказалась как половина Джоти. 




Султан был признан самым высоким человеком в мире в 2009 году. Также у него самые большие руки среди всех живых мужчин - 28,5 см от запястья до кончика среднего пальца. Джоти, которой сейчас 30 лет, получила признание как самая низкая женщина в мире, когда ей было 18. Ее рост связан с ахондроплазией - одна из форм карликовости. К слову, многие ее знают по съемкам в сериале "Американская история ужасов", где она играла крошечную женщину в "цирке уродов".


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