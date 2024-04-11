



Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет

Газета El Nacional сообщила, что Перес Мора скончался 2 апреля в возрасте 114 лет и 339 дней.



Безусловно в последние дни Хуан нуждался в помощи медиков и за ним следила медицинская бригада, однако состояние здоровья мужчины усугубили респираторные осложнения. Он проживал в доме на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре.



Хуан Висенте Перес Мора родился 27 мая 1909 года и был девятым из 10 детей в семье. У самого мужчины их 11. В феврале 2022 года долгожителя внесли в Книгу рекордов Гиннесса.



Мужчина объяснял свое долголетие тем, что постоянно работал, полноценно отдыхал, рано ложился спать и ежедневно употреблял стакан бренди. Его распорядок дня также заключался в том, чтобы хорошо питаться, молиться и пить воду.



