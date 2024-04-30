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Ранен на фронте в Украине: экс-адвокат Ефремова при смерти
30.04.2024 08:19 Алина Груднева

Ранен на фронте в Украине: экс-адвокат Ефремова при смерти

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев смертельно ранен в зоне боевых действий в Украине, куда он был отправлен вместе с мужем российской блогерши Елены Блиновской, которая пошла под суд.

Об этом сообщает российское издание "СтарХит".

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Уточняется, что у Пашаева прострелена нога и сильная контузия. 

"Эльман и другие ребята сейчас в окружении, он при смерти: с дрона на подразделение сбросили снаряд. Он в сознании, но ситуация очень сложная. Врач на местности помогает раненым, сумел приостановить кровь", - сообщил его друг. 

Уточняется, что Пашаев вместе с мужем Блиновской служат в подразделении, которое поставляет ВС РФ дроны для ударов по мирным украинским городам.

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