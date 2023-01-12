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Самый богатый человек в мире назначил дочь боссом Dior
12.01.2023 12:15 Алина Груднева

Самый богатый человек в мире назначил дочь боссом Dior

Самый богатый человек в мире Бернар Арно назначил свою дочь Дельфину руководителем Christian Dior.

Это - второй по величине бренд в его империи предметов роскоши LVMH.

По данным The Guardian, Арно является исполнительным директором, председателем и мажоритарным акционером группы, которая владеет целым рядом предприятий, включая Louis Vuitton, Tiffany, Givenchy, Kering и Moet Hennessy.

Его старшая дочь станет исполнительным директором и председателем Dior в рамках реорганизации конгломерата стоимостью 382 млрд евро.

Дельфина Арно также является исполнительным вице-президентом Louis Vuitton и отвечает за деятельность, связанную с продукцией. В новую должность она вступит с 1 февраля.




 

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