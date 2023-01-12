



Самый богатый человек в мире назначил дочь боссом Dior

Самый богатый человек в мире Бернар Арно назначил свою дочь Дельфину руководителем Christian Dior.



Это - второй по величине бренд в его империи предметов роскоши LVMH.



По данным The Guardian, Арно является исполнительным директором, председателем и мажоритарным акционером группы, которая владеет целым рядом предприятий, включая Louis Vuitton, Tiffany, Givenchy, Kering и Moet Hennessy.



Его старшая дочь станет исполнительным директором и председателем Dior в рамках реорганизации конгломерата стоимостью 382 млрд евро.



Дельфина Арно также является исполнительным вице-президентом Louis Vuitton и отвечает за деятельность, связанную с продукцией. В новую должность она вступит с 1 февраля.









