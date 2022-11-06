



Самая высокая женщина в мире полетела за границу: в самолете убрали шесть мест

Самая высокая женщина в мире Румейса Гелги ростом более 2 метров впервые в жизни полетела из Стамбула в Сан-Франциско после того, как сотрудники Turkish Airlines убрали шесть кресел, чтобы освободить место для нее.



Румейса Гелги попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своему росту. 25-летняя девушка обычно передвигается в инвалидной коляске, так как страдает редким генетическим заболеванием – синдромом Уивера, которое вызывает быстрый рост.



Румейса Гелги сообщила о своем первом авиаперелете в соцсетях своим 19 500 подписчикам: “Безупречное путешествие от начала до конца. Это был мой первый полет на самолете, но, конечно, не последний. Сердечно благодарю всех и каждого, кто помог мне в путешествии”.