



Рыбы вымирают из-за изменения климата, а миграция ускоряет исчезновение

Климатические изменения снова запускают колесо миграции на планете. Первыми это ощутили рыбы и насекомые. Рыбы, в частности, реагируют на температуру и состав воды. Они пытаются уплыть туда, где прохладнее и чище, но все равно не справляются с адаптацией к новым реалиям и умирают.



Эта информация получена в результате нового исследования Школы зоологии Тель-Авивского университета в сотрудничестве с учеными со всего мира.



Исследование, в ходе которого были проанализированы данные почти 150 видов рыб в Атлантическом и Тихом океанах в Северном полушарии, обнаружило тревожную тенденцию: рыбы, которые стремятся к более прохладным водам, все равно умирают во время путешествия.



Первоначально исследователи ожидали, что рыбы, быстро перемещающиеся в более прохладные регионы, будут испытывать улучшение условий или, по крайней мере, поддерживать популяцию. Результаты исследования выявили противоположный эффект: поскольку эти рыбы мигрировали к полюсам со средней скоростью 17 километров в год, их популяция сильно изменилась.



“Мы знаем, что изменение климата заставляет виды животных перемещаться – на север, юг, вверх или вниз – в зависимости от их местоположения относительно более прохладных регионов. В горах они поднимаются вверх, в океанах они ныряют глубже, в Южном полушарии они движутся на юг к Антарктиде, а в Северном полушарии они движутся на север к Северному полюсу”, — объяснил исследователь профессор Джонатан Белмейкер.



“В настоящем исследовании мы хотели посмотреть, что происходит с видами, которые перемещаются из одного места в другое: получают ли они пользу от повышения выживаемости, или им на самом деле вредит сдвиг, который изначально был вызван большей уязвимостью к изменению климата? Мы обнаружили, что чем быстрее рыбы перемещаются к полюсам, тем быстрее снижается их численность. Видимо, этим популяциям сложно адаптироваться к новому окружению”, — заключил он.

