



Рыбное изобилие в "Родине". В Израиль "приплыли" все: от судака до салаки

Обновленный ассортимент рыбы в магазине "Родина" по доступным ценам



Скучаете по вкусу детства? Вспоминается судак на углях, как делал дед на рыбалке, бабушкин "волшебный" жареный карась, в котором не чувствуются косточки, или вяленая салака, которой родители любили закусывать пиво в дружеской компании?

Тогда у нас для вас приятные новости.



"Родина" спешит порадовать своих покупателей: новая партия различных видов рыбы уже в ассортименте магазина, и как всегда, цены (не только на рыбу) очень приятные. Например:



• Салака замороженная - 19.90₪ /2 уп (1 уп = 700 гр)

• Филе мушта ("амнун") замороженное - 19.90₪ /1кг

• Скумбрия замороженная – 19.90₪ /1кг

• Карась замороженный - 19.90₪ /1кг

• Хек ("бакала") замороженное - 19.90₪ /1кг

• Мясо №3 замороженное - 24.90₪ /1кг

• Мясо №7 замороженное - 24.90₪ /1кг

• Мясо №8 замороженное - 24.90₪ /1кг

• Язык говяжий замороженный - 24.90₪ /1кг

• Филе нилуса замороженное - 29.90₪ /1кг

• Камбала замороженная - 29.90₪ /1кг

• Филе хека (мерлуза) замороженное 29.90₪ /1кг

• Нарезка лосося копчёного замороженного 49.90₪ /1 уп (400 гр)

• Семга целая замороженная 49.90₪ /1кг

• Филе судака замороженное 49.90₪ /1кг

• Утка целая замороженная 49.90₪ /1кг



*Цены актуальны до окончания запаса.



Магазин "Родина" - это одно из тех мест, о котором ходят легенды. Не являясь сетевым магазином, этот эталонный образец гастрономического удовольствия известен от Беэр-Шевы и до Хайфы. Владельцы магазина являются эксклюзивными поставщиками икры от икорного дома "Lemberg", а также рыбы и морепродуктов, поэтому и цены самые низкие в стране. Недаром магазин популярен среди любителей морских деликатесов.



Если вы вдруг никогда не бывали в "Родине", скидки — отличный повод познакомиться! Заходите в "Родину", вам наверняка понравится царящая здесь чистота, ассортимент рыбы и деликатесов и, конечно же, цены. Здесь они доступные!



Благодаря отличному уровню обслуживания, идеальной чистоте, витринам и прилавкам, оборудованным в соответствии с самыми высокими стандартами, "Родина" завоевала и сохранила любовь и доверие потребителей. Израильтяне со всей страны едут за рыбой, икрой, мясом и морепродуктами именно сюда!



Режим работы:



воскресенье – четверг с 08:00 до 21:00

пятница с 08:00 до 18:00

суббота с 09:00 до 20:00



Для посетителей магазина бесплатная стоянка по адресу:

Дерех а-Маккабим 14 (здание рядом с магазином).



Парковка для наших клиентов находится на -1 этаже. Первый час – бесплатно!

Для въезда на парковку звоните 054-8831169



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