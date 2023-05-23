Русский впервые за восемь лет не попал в десятку самых популярных языков
Как сообщает платформа Duolingo, с момента начала существования платформы в 2015 году, это первый год, когда русский язык потерял свою популярность, несмотря на то, что на нем общаются 282 миллиона человек в мире.
"В 2023 русский язык опустился в мировом рейтинге до 11 места. Изменение интереса учащихся к изучению русского напрямую связано с российским вторжением в Украину в 2022 году и последующим ростом интереса к изучению украинского языка", – говорится в сообщении компании.
Через несколько недель после вторжения в феврале 2022 года 1,3 миллиона новых учеников начали изучать украинский язык на Duolingo, а в странах, включая Германию и Польшу, рост составил более 1600%.
По данным языковой платформы, в конце 2022 года существенно возрос интерес и к португальскому языку. Сейчас топ-10 языков во всем мире выглядит так:
английский,
- испанский,
- французский,
- немецкий,
- японский,
- итальянский,
- корейский,
- португальский,
- китайский,
- хинди.