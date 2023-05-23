



Русский впервые за восемь лет не попал в десятку самых популярных языков

Как сообщает платформа Duolingo, с момента начала существования платформы в 2015 году, это первый год, когда русский язык потерял свою популярность, несмотря на то, что на нем общаются 282 миллиона человек в мире.



"В 2023 русский язык опустился в мировом рейтинге до 11 места. Изменение интереса учащихся к изучению русского напрямую связано с российским вторжением в Украину в 2022 году и последующим ростом интереса к изучению украинского языка", – говорится в сообщении компании.



Через несколько недель после вторжения в феврале 2022 года 1,3 миллиона новых учеников начали изучать украинский язык на Duolingo, а в странах, включая Германию и Польшу, рост составил более 1600%.



По данным языковой платформы, в конце 2022 года существенно возрос интерес и к португальскому языку. Сейчас топ-10 языков во всем мире выглядит так:

английский,

испанский,

французский,

немецкий,

японский,

итальянский,

корейский,

португальский,

китайский,

хинди.

В январе 2023 года Парламент Кыргызстана принял законопроект о государственном языке, согласно которому все предприятия в стране будут обязаны вести деятельность на киргизском языке. Кроме того, в Латвии планируют запретить изучать русский в школах как второй иностранный.