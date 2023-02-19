



"Русская мафия" может установить контроль над Пхукетом

Индустрия гостеприимства на Пхукете призывает правительство решить проблему того, что иностранные мафиозные группировки все больше вовлекаются в бизнес на курортном острове. Руководители отрасли обеспокоены тем, что иностранцы используют законы для ведения собственного бизнеса, а также устраиваются на работу, предназначенную для местных жителей.



Выступая на недавней встрече, посвященной проблемам туризма в трех провинциях Андаманских островов, основатель Kata Group Resorts Прамукписитт Ачариячай сказал, что некоторые иностранцы нарушают правила в отношении рабочих мест, зарезервированных для тайцев.



По словам Прамукписитта, предприятия, которыми в настоящее время управляют группы иностранцев, включают услуги такси и размещения, при этом некоторые иностранцы арендуют виллы и квартиры, заброшенные во время пандемии Covid-19, а затем снова сдают их в аренду своим соотечественникам. Он добавил, что в основном это были русские.



Кроме того, местные жители Пхукета возражали против группы иностранных водителей вертолетов. Прамукписитт обеспокоен тем, что иностранные мафиозные группировки могут взять остров под свой контроль, как это произошло в Паттайе пару десятилетий назад. Он призвал министра туризма и спорта Фифата Ратчакитпракарна решить эти проблемы.



“Я уверен, что большинство тайцев не потерпят, если иностранцы попытаются украсть их рабочие места. Власти различных агентств рассмотрят этот вопрос, поскольку премьер-министр также приказал Королевской полиции Таиланда принять жесткие меры”, - ответил Фифат.







