



Ротару доводит россиян до истерики своей помощью ВСУ

Украинская певица София Ротару подверглась довольной жесткой критике за то, что помогает Вооруженным Силам Украины. А досталось ей от российской телеведущей Ангелины Вовк, которая в программе пропагандиста Бориса Корчевникова обвинила знаменитость в том, что та финансово помогает бойцам ВСУ, которые якобы убивают российских военных.



При этом Вовк не сказала, что именно Россия напала на Украину и именно "вторая армия мира" бомбит инфраструктуру страны и убивает мирное население, в том числе и невинных детей. Зато ей "было страшно узнать, что она спонсирует этих людей, которые бог знает, что сейчас творят с русскими". "Там же очень много русских! Как их убивают безжалостно, как их пытают. Я этого не понимаю, просто не понимаю!" – сказала Вовк.



Стоит отметить, что сама София Ротару до сих пор не высказала свою позицию относительно войны в родной Украине, мотивируя тем, что артистка – аполитична и избегает разговоров на эту тему. Однако она периодически публикует в своих соцсетях ужасы полномасштабного российского вторжения.

