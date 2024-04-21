



Россиянин хотел попасть на концерт Мадонны в Мексике, но его не пустили на борт

Россиянина, пытавшегося попасть на концерт певицы Мадонны в Мексике, отказались пропускать на борт самолета.



По данным канала SHOT, ему отказали в посадке на самолет авиакомпании Turkish Airlines.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что россиянину по имени Глеб отказали на паспортном контроле, хотя у него были обратные билеты и бронь в отеле. Кроме него, в посадке было отказано еще нескольким гражданам РФ.



"У одного из пассажиров было несколько паспортов, усеянных шенгенскими печатями, но ему на стойке заявили: "Вас Мексика не ждет!" - написали в Telegram-канале.



В итоге, Глеб, который так и не смог попасть на концерт певицы, потерял 430 тысяч рублей.