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Россиянин хотел попасть на концерт Мадонны в Мексике, но его не пустили на борт
21.04.2024 12:26 Алина Груднева

Россиянин хотел попасть на концерт Мадонны в Мексике, но его не пустили на борт

Россиянина, пытавшегося попасть на концерт певицы Мадонны в Мексике, отказались пропускать на борт самолета.

По данным канала SHOT, ему отказали в посадке на самолет авиакомпании Turkish Airlines.

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Уточняется, что россиянину по имени Глеб отказали на паспортном контроле, хотя у него были обратные билеты и бронь в отеле. Кроме него, в посадке было отказано еще нескольким гражданам РФ.

"У одного из пассажиров было несколько паспортов, усеянных шенгенскими печатями, но ему на стойке заявили: "Вас Мексика не ждет!" - написали в Telegram-канале.

В итоге, Глеб, который так и не смог попасть на концерт певицы, потерял 430 тысяч рублей.

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