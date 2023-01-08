



Россия может развернуть собственное производство иранских дронов - секретарь СНБ

РФ может развернуть собственное производство дронов-камикадзе совместно с Ираном, заявил в эфире национального телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



"Один из таких городов – это Тольятти, где они собираются все это делать, есть и другие города. Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно, и мы заранее понимаем, какие шаги они могут для себя отрабатывать", - отметил Данилов.



Информация о том, что Россия тайно заключила соглашение с Тегераном о начале производства иранских беспилотников на территории РФ, появилась в ноябре прошлого года.