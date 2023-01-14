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Российского актера Дмитрия Назарова уволили из театра
14.01.2023 11:36 Ольга Белозерова

Российского актера Дмитрия Назарова уволили из театра

Народного артиста России Дмитрия Назарова, который неоднократно выступал в поддержку Украины, уволили из МХТ им. Чехова.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя театра, также была уволена супруга Назарова - актриса Ольга Васильева.

"У  Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем МХТ и по результатам разговора было принято решение уволить Назарова и его жену Ольгу Васильеву",  - заявил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

По данным нескольких российских СМИ, причиной увольнения стали высказывания Назарова про "СВО" и его призывы к скорейшему миру.

Дмитрий Назаров известен многими ролями, в том числе, он сыграл шефа в популярном сериале "Кухня". 



 

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