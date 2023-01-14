



Российского актера Дмитрия Назарова уволили из театра

Народного артиста России Дмитрия Назарова, который неоднократно выступал в поддержку Украины, уволили из МХТ им. Чехова.



Как сообщает РБК со ссылкой на представителя театра, также была уволена супруга Назарова - актриса Ольга Васильева.



"У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем МХТ и по результатам разговора было принято решение уволить Назарова и его жену Ольгу Васильеву", - заявил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.



По данным нескольких российских СМИ, причиной увольнения стали высказывания Назарова про "СВО" и его призывы к скорейшему миру.



Дмитрий Назаров известен многими ролями, в том числе, он сыграл шефа в популярном сериале "Кухня".







