



Rolls-Royce представил автомобиль за 30 миллионов долларов

Великолепный Arcadia - это третья модель Droptail от ультрароскошного бренда, которая отличается множеством замысловатых деталей.



Новый великолепный двухместный родстер Arcadia Droptail - это доказательство того, что миллионы долларов, возможно, и не могут купить счастье, но они точно могут купить скульптуру на колесах, не похожую ни на одну другую.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Arcadia, созданная по заказу подразделения Rolls Coachbuild в качестве третьей итерации лимитированной модели Droptail, была разработана специально для неназванного клиента из Сингапура. По слухам, работа над ним заняла четыре года, причем клиент полностью контролировал процесс создания. Само название происходит из греческой мифологии и обозначает место, известное как "рай на земле".



Тематика Arcadia Droptail, созданная в соответствии с прихотями богатого заказчика, была вдохновлена его любимыми регионами мира, от тропических садов в Сингапуре до "биомиметической" архитектуры в Великобритании.



Одной из самых привлекательных деталей Arcadia является древесина твердых пород, использованная в задней части и во всем салоне. Известная как Santos Straight Grain, древесина, по словам Rolls, насчитывает в общей сложности 233 куска. Для ее защиты на весь срок службы автомобиля пришлось разработать защитный лак. Весь процесс, как утверждается, занял 8000 часов. Но работа, безусловно, окупилась, поскольку она выглядит невероятно контрастно на фоне блестящей белой краски Arcadia, в которую вкраплены частицы алюминия и стекла.



В отличие от двух других моделей Droptail - La Rose Noire и Amethyst - Rolls утверждает, что нижние секции Arcadia окрашены в уникальный серебристый цвет, а не полностью или частично из углеродного волокна. Другие элементы экстерьера, такие как 22-дюймовые колеса и решетка радиатора, имеют полированную отделку.



Внутри салон Arcadia отделан кожей. Здесь же находится самый сложный циферблат часов, который, по словам Rolls, когда-либо создавался компанией. Как утверждается, процесс занял пять месяцев, и это после двух лет разработки.

Необработанный металлический циферблат часов украшен геометрическим узором со 119 гранями.



Сообщается, что автомобиль имеет 593-сильный 6,7-литровый V-12, а его стоимость озвучивается в 30 миллионов долларов.

