



Рианна выпустила коллекцию спортивной одежды к Супербоулу 2023

Певица Рианна выпустила эксклюзивную линию одежды к самому главному спортивному мероприятию в США - Супербоулу 2023.



Об этом сообщает издание Page Six.



Ограниченная серия Game Day Collection включает в себя разные предметы одежды по цене от 33 до 113 долларов и в размерах от XXS до 4X.



Лицом рекламной кампании новой коллекции бренда Savage X Fenty выступила сама Рианна. Она продемонстрировала дерзкий спортивный наряд в сочетании с туфлями на каблуках Jimmy Choo и сетчатыми перчатками Savage X Fenty.

