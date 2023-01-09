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Рианна выпустила коллекцию спортивной одежды к Супербоулу 2023
09.01.2023 20:19 Ольга Белозерова

Рианна выпустила коллекцию спортивной одежды к Супербоулу 2023

Певица Рианна выпустила эксклюзивную линию одежды к самому главному спортивному мероприятию в США - Супербоулу 2023.

Об этом сообщает издание Page Six.

Ограниченная серия Game Day Collection включает в себя разные предметы одежды по цене от 33 до 113 долларов и в размерах от XXS до 4X.

Лицом рекламной кампании новой коллекции бренда Savage X Fenty выступила сама Рианна. Она продемонстрировала дерзкий спортивный наряд в сочетании с туфлями на каблуках Jimmy Choo и сетчатыми перчатками Savage X Fenty.
 

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