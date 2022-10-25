



REEBOK Запускает новый сайт онлайн-продаж



Компания REEBOK Запускает новый сайт онлайн-продаж. На новом сайте будут продаваться эксклюзивные вещи из специальных коллекций CARDI B, Victoria Beckham, Looney Tunes, Peppa Pig.





По случаю запуска сайта бренд товаров для спорта и образа жизни предлагает, помимо новых и актуальных коллекций, широкий выбор товаров с различными скидками.



REEBOK заявил: "Мы гордимся и рады запустить наш новый веб-сайт после долгой работы. Новый сайт предлагает приятный покупательский опыт наряду с привлекательными ценами и быстрой доставкой. Мы не сомневаемся, что его запуск продолжит позиционировать нас как любимый и популярный бренд среди израильской аудитории".







По случаю запуска нового сайта будет предложен широкий ассортимент товаров, таких как обувь, спортивные аксессуары, одежда для спорта и образа жизни. Вы также сможете найти множество эксклюзивных вещей из специальных коллекций CARDI B, Victoria Beckham, Looney Tunes, Peppa Pig и других.







Новый сайт обеспечит быструю доставку во все регионы страны, срок доставки составляет всего два рабочих дня. Бесплатная доставка осуществляется при условии покупки на сумму свыше 249 шекелей.