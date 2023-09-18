



Рассекречен главный спонсор климатических активистов-вандалов

Недавняя выходка климатических активистов из движения "Последнее поколение" может удивить даже равнодушных людей - протестующие облили краской Бранденбургские ворота в центре Берлина.



Активисты регулярно проводят подобные акции, а также блокируют аэропорты и дороги, приклеивая себя к проезжей части. За это они получают большие штрафы, и чтобы выплачивать их, "Последнее поколение" собирает деньги на краудфандинговой платформе GoFundMe. За все время им удалось получить около 300 тысяч евро.



Собранная сумма смогла удвоиться благодаря вкладу 57-летнего Петера Денка - велосипедного инженера из города Фрайбург-им-Брайсгау на юге Германии.



Мужчина является весьма консервативным отцом семейства и главой компании Denk Engineering, которая разрабатывает велосипеды, сообщает Bild.



По словам бизнесмена, он взял за правило жертвовать 10% прибыли различным НПО (неправительственные организации - ред.). Денк помогает "Последнему поколению" уже не в первый раз. Хотя он и недоволен акциями с приклеиванием к дорогам, но яро поддерживает саму климатическую повестку, считая, что "иначе наше общество не выживет".





