



Rangę Rover стал лидером среди угнанных автомобилей в Британии

Новое исследование, сравнивающее количество краж определенной модели с количеством зарегистрированных моделей в Великобритании с помощью Confused.com, показало, что наиболее популярный среди угонщиков автомобиль – Range Rover Velar R-Dynamic HSE D180.



Этот кроссовер с дизельным двигателем мощностью всего 178 л.с. является символом угона автомобилей в Великобритании видимо из-за того, что в нем спортивный интерьер и внешняя отделка R-Dynamic, пользующиеся спросом на рынке запчастей.



Второе место в списке занимает Range Rover Sport HSE Dynamic Black P400.



Хотя автомобили Range Rover Sport четыре раза появляются в топ-10, однако полноразмерных Range Rover вообще нет в десятке.



Однако Land Rover – не единственный бренд класса люкс, страдающий от чрезмерного внимания воров. Lexus RX появляется на третьем и четвертом местах, еще на двух местах – заряженный Ford Fiesta Zetec S.



Учитывая цифры в таблице угнанных моделей, не удивительно, что Land Rover легко выигрывает конкурс "Бренд самых угоняемых авто". Почти 1% зарегистрированных в Британии Land Rover было похищено, по сравнению с 0,3 процента у Mercedes, занявшего второе место в таблице, и 0,29 процента у Ford и BMW, занявших третье и четвертое места.