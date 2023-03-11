



Райан Рейнольдс рассекретил пол четвертого ребенка

Звезда Голливуда Райан Рейнольдс рассекретил пол четвертого ребенка от американской актрисы Блейк Лайвли .



Знаменитые супруги в основном держат в секрете личную жизнь, особенно то, что касается их детей. Поэтому вполне вероятно, что Райан случайно рассекретил пол. Во время мероприятия Just For Laughs актер, когда шутил о фильме Cocaine Bear, признался, что у них с Блейк Лайвли родилась четвертая дочь.

"Мы назвали нашу дочь Cocaine Bear. Мы выбрали имя до того, как одноименный фильм был выпущен, поэтому сейчас мы судимся", - пошутил актер.



Тем временем настоящее имя четвертой дочери знаменитые супруги до сих пор неизвестно.



