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Райан Рейнольдс рассекретил пол четвертого ребенка
11.03.2023 21:04 Ирина Демьянова

Райан Рейнольдс рассекретил пол четвертого ребенка

Звезда Голливуда Райан Рейнольдс рассекретил пол четвертого ребенка от американской актрисы Блейк Лайвли .

Знаменитые супруги в основном держат в секрете личную жизнь, особенно то, что касается их детей. Поэтому вполне вероятно, что Райан случайно рассекретил пол. Во время мероприятия Just For Laughs актер, когда шутил о фильме Cocaine Bear, признался, что у них с Блейк Лайвли родилась четвертая дочь.
"Мы назвали нашу дочь Cocaine Bear. Мы выбрали имя до того, как одноименный фильм был выпущен, поэтому сейчас мы судимся", - пошутил актер.

Тем временем настоящее имя четвертой дочери знаменитые супруги до сих пор неизвестно.

 

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