



Работники секс-индустрии в Амстердаме возмущены новыми правилами

Сотрудники секс-индустрии в Амстердаме протестуют из-за сокращения часов работы публичных домов.



Об этом сообщает CNN.



Уточняется, что с сегодняшнего дня, 1 апреля, в Амстердаме вступают в силу новые правила, требующие от таких заведений закрывать свои двери в 3 часа ночи. Раньше они прекращали работать в 6 утра.



Несколько работников индустрии сказали журналистам, что реформы, направленные против них, усиливают стигматизацию. Они считают, что их дискриминируют и используют в качестве "козлов отпущения".



"Большинство рабочих начинают работать после 12 или часа ночи, когда закрываются бары. Этих часов будет попросту недостаточно", - возмущены они.



Одна из сотрудниц по имени Вайолет отметила, что сокращенный рабочий день особенно сильно повлияет на трансгендерное сообщество, поскольку многие клиенты с такими предпочтениям приходят с 3 до 6 утра.

