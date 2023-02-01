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"Путешественник во времени": инопланетяне захватят все правительства мира
01.02.2023 13:36 Ольга Белозерова

"Путешественник во времени": инопланетяне захватят все правительства мира

Звезда TikTok и самопровозглашенный "путешественник во времени" сделал смелое предсказание о будущем: инопланетяне придут, и 11 мая 2023 года они захватят все правительства мира.

Пользователь TikTok по имени Эйри Йормани утверждает, что он из 2174 года. В своих роликах он регулярно "предсказывает", что ждет человечество в будущем.

Среди заявлений в одном из таких видеороликов, сделанном 21 января, говорится о том, что инопланетная раса, известная как нозики, начнет проникать во все правительства Земли 11 мая 2023 года. 

 

@esthetictimewarper Brief summary of the future. #fyp #viral #xyzbca #timetraveler #timewarper #timetravel #fypage #blowup ♬ Siren - Filip Lackovic

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