



"Путешественник во времени": инопланетяне захватят все правительства мира

Звезда TikTok и самопровозглашенный "путешественник во времени" сделал смелое предсказание о будущем: инопланетяне придут, и 11 мая 2023 года они захватят все правительства мира.



Пользователь TikTok по имени Эйри Йормани утверждает, что он из 2174 года. В своих роликах он регулярно "предсказывает", что ждет человечество в будущем.



Среди заявлений в одном из таких видеороликов, сделанном 21 января, говорится о том, что инопланетная раса, известная как нозики, начнет проникать во все правительства Земли 11 мая 2023 года.



