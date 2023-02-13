



Путь к деньгам

«Как заработать много денег?» – вопрос, который задают себе миллионы людей. И только некоторые из них находят ответы. Чтобы максимально сократить путь к этой цели, в Израиль впервые с трехдневным интенсивом “Путь к деньгам: эмоции, коммуникации, цели”, приезжает Михаил Шипулин – международный тренер НЛП по вопросам личностного роста, разблокировки денежных установок и психологии успеха.



Начнем с того, что такое НЛП и кому оно нужно. Нейролингвистическое программирование появилось в 70-х годах ХХ века в Америке и стало невероятно популярным на излете тысячелетия. К НЛП отношение как у специалистов, так и у обывателей, неоднозначное. От утверждений, что это лженаука, до успешной многолетней практики. В любом случае, и противники, и сторонники НЛП, сходятся в том, что инструменты, собранные в этом методе, могут приносить пользу и помогать в достижении самых разных целей. Именно такие техники собрал в своем уникальном практическом мастер-классе “Путь к деньгам: эмоции, коммуникации, цели” практикующий психолог, тренер с 17-летним опытом, Михаил Шипулин. «НЛП прежде всего – технология со своей философией и инструментами, помогающая создать эффективную коммуникацию, изменить эмоциональное состояние, смоделировать условия для успеха и достижение целей. Я психотерапевт, и поверьте, знаю много разных инструментов. В НЛП есть потрясающие возможности для помощи людям, которые находятся в состоянии шоковой травмы. С его помощью можно работать с фобиями, аллергиями и другими состояниями. Техники НЛП используют политики, врачи, бизнесмены, психотерапевты. НЛП это технология с набором достаточно эффективных инструментов, и все зависит от того, в чьих руках они находятся», – рассказывает Михаил.







В течение трех дней на мастер-классе участники будут работать с убеждениями, мешающими быть финансово обеспеченными, наработают опыт и инструменты, которые помогут проживать сложные чувства и быть более позитивными, обретут цели, которые смогут осуществить после прохождения курса.

Прочитать подробности о мастер-классе и зарегистрироваться можно на сайте: https://allonaeducation.com/putkdengam



Мастер-класс “ПУТЬ К ДЕНЬГАМ: ЭМОЦИИ, КОММУНИКАЦИИ, ЦЕЛИ” пройдет в центре Тель-Авива 19, 20 и 21 февраля. Начало в 19:00.







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