



Пугачева vs Милявская: вспыл старый разговор певиц

Примадонна Алла Пугачева когда-то ответила Лолите Милявской, обвинившей ее в превышенных амбициях, таким образом, что это поставило ее в ступор.



Об этом сообщают российские СМИ.



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"Она вот так спокойно говорит: "Когда же ты уже успокоишься? Ты научилась петь. Теперь тебе никому ничего доказывать не надо. Вот твоя стойка. Встать и пой. Надоела твоя режиссура", - цитируют слова примадонны СМИ.



Лолита в ответ заявила, что хотела бы быть сейчас помоложе, чтобы придумать что-нибудь невероятное.