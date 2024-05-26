Пугачева vs Милявская: вспыл старый разговор певиц
Примадонна Алла Пугачева когда-то ответила Лолите Милявской, обвинившей ее в превышенных амбициях, таким образом, что это поставило ее в ступор.
Об этом сообщают российские СМИ.
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"Она вот так спокойно говорит: "Когда же ты уже успокоишься? Ты научилась петь. Теперь тебе никому ничего доказывать не надо. Вот твоя стойка. Встать и пой. Надоела твоя режиссура", - цитируют слова примадонны СМИ.
Лолита в ответ заявила, что хотела бы быть сейчас помоложе, чтобы придумать что-нибудь невероятное.