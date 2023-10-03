



Против Илона Маска подали первый иск за использование бренда "X"

Это должно было рано или поздно произойти: одна из компаний подала иск в федеральный суд США против X Corp. Илона Маска в связи с переименованием социально сети Twitter на Х. Речь идет о X Social Media LLC, рекламном агентстве из Флориды, которое утверждает, что X Corp. виновна в нарушении общего права Флориды в связи с недобросовестной конкуренцией и нарушением прав на товарные знаки, а также закона штата о недобросовестной торговой практике.

Компания X Social Media в исковом заявлении утверждает, что с 2016 г. она непрерывно использует зарегистрированный товарный знак "X SOCIALMEDIA". XSM утверждает, что уже понесла потери в доходах, связанные с ребрендингом X Corp. и использованием знака "X"".



Пока неясно, насколько убедительными окажутся аргументы X Social Media. Профессор права Александра Робертс ранее в этом году заявила изданию The Verge, что обилие товарных знаков "X" может привести к тому, что отдельному сервису под брендом "X" будет сложно предъявить претензии к другому - будь то X Маска или компания, подобная X Social Media.

