



Протесты в Иране: терминалы Starlink ввезены контрабандой в Тегеран

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются по всей стране. Кадры с мест событий показывают большие толпы людей, скандирующих лозунги и блокирующих дороги в Тегеране. Также появилась информация в соцсетях о том, что спутниковые интернет-терминалы Starlink были ввезены в страну контрабандой.



Видео, размещенные в социальных сетях, показывает протесты в Махабаде, Тебризе, Тегеране и Исфахане и других городах.

Tonight, Tehran. Palladium Shopping Center. Many women dine without wearing a headscarf. These collective acts of resistance against the regime is very meaningful. #MahsaAmini #مهسا_امینی #IranProtests2022 pic.twitter.com/5ix4kopD1r — Omid Memarian (@Omid_M) October 20, 2022

امشب ۲۷ مهر چند زن بدون روسری در اکباتان ایستاده و در کنار کاغذی که بر روی آن نوشته شده «آغوش برای ملت غمگین» کسانی را که رد می‌شوند در آغوش می‌گیرند.#مهسا_امینی pic.twitter.com/zVLc4R51Dz — +۱۵۰۰تصویر (@1500tasvir) October 19, 2022

هجوم نیروهای امنیتی به معترضان در #رشت؛ پنجشنبه شب، بیست و هشتم مهر، ویدئویی که مخاطب رادیو فردا برای ما فرستاده نشان می‌دهد نیروهای امنیتی برخی معترضان را در تجمعات امشب مردم در رشت مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. pic.twitter.com/m2MLY0qJzx — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) October 20, 2022

I'm finally out of Iran and feel safe enough to talk about the situation publicly with an account bearing my name.

The crackdown in Iran is way worse than you think, even if you've been following the news.

Institutions like Amnesty International and news outlets try to stick/ — Moeen Nehzati (@MNehzati) October 17, 2022

На одном видео, как сообщается, из Тегерана видно, как большая толпа протестующих перекрывает дорогу и сжигает нечто, похожее на мусорный бак, а на другом видео из иранской столицы видно, как женщина скандирует "Смерть диктатору" из громкоговорителя на крыше здания, а толпа за кадром повторяет лозунг.На другом видео из Кума мужчина сбивает головной убор религиозного человека, идущего по городу. В ряде видеороликов со всего Ирана также показаны женщины, идущие в общественных местах без хиджаба, а в одном видео женщины едят в торговом центре Palladium в Тегеране без платков.Еще одно видео из Тегерана, опубликованное в среду, показывает, как две женщины обнимают прохожих с табличкой с надписью "Обнимаю грустную нацию".Видеоролики, размещенные в социальных сетях в последние дни, по-прежнему демонстрируют жесткое подавление протестующих правительственными силами безопасности, полиция применяет слезоточивый газ и стреляет боевыми зарядами по жилым домам в нескольких городах. На одном видео видно, как силы безопасности избивают демонстрантов дубинками в Раште на севере Ирана.Точное число жертв остается неясным, но, по сообщениям правозащитных организаций, связанных с иранской оппозицией, их более 240.Организационный совет протестов рабочих-нефтяников сообщил в четверг, что более 250 рабочих нефтехимической промышленности были арестованы в результате забастовок и протестов за последние две недели.Моин Нехзати, иранец, который недавно переехал в США, чтобы поступить в университет, на этой неделе написал в Твиттере, что "репрессии в Иране намного хуже, чем вы думаете, даже если вы следите за новостями".Нехзати подчеркнул, что большинство информационных агентств сообщают только то, что они могут проверить, но отсутствие репортеров на местах и ​​опасения иранцев общаться с иностранной прессой делают проверку большей части информации о протесте практически невозможной. Иранский студент добавил, что количество жертв выше, чем сообщается, но многие родственники погибших не желают говорить публично или в иностранной прессе.Журналист "Голоса Америки" Шахед Алави написал в четверг в Твиттере, что врач, лечащий политических заключенных в тюрьме Эвин, увидел не менее 20 трупов в фургоне после пожара, охватившего тюрьму в субботу.Иранские власти жестко ограничили доступ в Интернет по всей стране. При этом широко цитируемый аккаунт 1500tasvir в Твиттере в последние дни сообщил, что состояние доступа в Интернет стало еще хуже, чем в прошлом месяце.Интернет-ограничения чрезвычайно затруднили публикацию в социальных сетях репортажей и видеозаписей протестов в Иране, а это означает, что полный масштаб продолжающихся протестов неясен.В четверг в социальных сетях были опубликованы видео и фотографии, на которых якобы было показано, как оборудование для спутникового интернет-сервиса Starlink устанавливается в Иране, хотя сообщения расходятся в том, было ли это оборудование установлено в Ахвазе или Тегеране.Фируз Надери, американец иранского происхождения, ранее занимавший должность директора отдела исследования Солнечной системы в НАСА, в среду написал в Твиттере, что посредники пытались продать терминалы Starlink на черном рынке в Иране за 2000-3000 долларов, несмотря на то, что около трех десятков терминалов были пожертвовано бесплатно.На следующей неделе иранцы будут отмечать 40 дней со дня убийства Махсы Амини, важную дату в шиитских траурных ритуалах.В субботу в Берлине также пройдут демонстрации в поддержку протестующих иранцев.