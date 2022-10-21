Протесты в Иране: терминалы Starlink ввезены контрабандой в Тегеран
Антиправительственные протесты в Иране продолжаются по всей стране. Кадры с мест событий показывают большие толпы людей, скандирующих лозунги и блокирующих дороги в Тегеране. Также появилась информация в соцсетях о том, что спутниковые интернет-терминалы Starlink были ввезены в страну контрабандой.
Видео, размещенные в социальных сетях, показывает протесты в Махабаде, Тебризе, Тегеране и Исфахане и других городах.
На одном видео, как сообщается, из Тегерана видно, как большая толпа протестующих перекрывает дорогу и сжигает нечто, похожее на мусорный бак, а на другом видео из иранской столицы видно, как женщина скандирует "Смерть диктатору" из громкоговорителя на крыше здания, а толпа за кадром повторяет лозунг.
На другом видео из Кума мужчина сбивает головной убор религиозного человека, идущего по городу. В ряде видеороликов со всего Ирана также показаны женщины, идущие в общественных местах без хиджаба, а в одном видео женщины едят в торговом центре Palladium в Тегеране без платков.
Еще одно видео из Тегерана, опубликованное в среду, показывает, как две женщины обнимают прохожих с табличкой с надписью "Обнимаю грустную нацию".
Видеоролики, размещенные в социальных сетях в последние дни, по-прежнему демонстрируют жесткое подавление протестующих правительственными силами безопасности, полиция применяет слезоточивый газ и стреляет боевыми зарядами по жилым домам в нескольких городах. На одном видео видно, как силы безопасности избивают демонстрантов дубинками в Раште на севере Ирана.
Точное число жертв остается неясным, но, по сообщениям правозащитных организаций, связанных с иранской оппозицией, их более 240.
Организационный совет протестов рабочих-нефтяников сообщил в четверг, что более 250 рабочих нефтехимической промышленности были арестованы в результате забастовок и протестов за последние две недели.
Моин Нехзати, иранец, который недавно переехал в США, чтобы поступить в университет, на этой неделе написал в Твиттере, что "репрессии в Иране намного хуже, чем вы думаете, даже если вы следите за новостями".
Нехзати подчеркнул, что большинство информационных агентств сообщают только то, что они могут проверить, но отсутствие репортеров на местах и опасения иранцев общаться с иностранной прессой делают проверку большей части информации о протесте практически невозможной. Иранский студент добавил, что количество жертв выше, чем сообщается, но многие родственники погибших не желают говорить публично или в иностранной прессе.
Журналист "Голоса Америки" Шахед Алави написал в четверг в Твиттере, что врач, лечащий политических заключенных в тюрьме Эвин, увидел не менее 20 трупов в фургоне после пожара, охватившего тюрьму в субботу.
Иранские власти жестко ограничили доступ в Интернет по всей стране. При этом широко цитируемый аккаунт 1500tasvir в Твиттере в последние дни сообщил, что состояние доступа в Интернет стало еще хуже, чем в прошлом месяце.
Интернет-ограничения чрезвычайно затруднили публикацию в социальных сетях репортажей и видеозаписей протестов в Иране, а это означает, что полный масштаб продолжающихся протестов неясен.
В четверг в социальных сетях были опубликованы видео и фотографии, на которых якобы было показано, как оборудование для спутникового интернет-сервиса Starlink устанавливается в Иране, хотя сообщения расходятся в том, было ли это оборудование установлено в Ахвазе или Тегеране.
Фируз Надери, американец иранского происхождения, ранее занимавший должность директора отдела исследования Солнечной системы в НАСА, в среду написал в Твиттере, что посредники пытались продать терминалы Starlink на черном рынке в Иране за 2000-3000 долларов, несмотря на то, что около трех десятков терминалов были пожертвовано бесплатно.
На следующей неделе иранцы будут отмечать 40 дней со дня убийства Махсы Амини, важную дату в шиитских траурных ритуалах.
В субботу в Берлине также пройдут демонстрации в поддержку протестующих иранцев.