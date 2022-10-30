



Протесты и столкновения во Франции: десятки раненых, шесть человек арестованы

Столкновения на субботней акции протеста против строительства большого водохранилища для орошения ферм на западе Франции привели к ранению десятков полицейских, сообщили власти.



В результате столкновений ранения получил 61 человек, в том числе 22 были серьезно ранены. Полицейские подверглись нападению протестующих с фейерверками и бутылками с зажигательной смесью. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы не пустить протестующих на строительную площадку водохранилища.



Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено осудил насилие против полиции и раскритиковал протестующих за "намерение заблокировать проект, разрабатываемый на местном уровне в течение многих лет".



Другие чиновники раскритиковали партию "зеленых", которые выступили организаторами протеста.



Сильнейшая засуха во Франции этим летом обострила споры о водных ресурсах в крупнейшем сельскохозяйственном секторе ЕС. Некоторые фермеры поддержали искусственные водоемы как способ эффективного использования воды, но критики осудили их как слишком большие и отдающие предпочтение крупным фермам.



Чиновники партии зеленых, присоединившиеся к акции протеста, обвинили власти в чрезмерном присутствии сил безопасности, которое мобилизовало более 1500 полицейских.



«Все это для защиты водозабора в разгар засухи», — написала в Твиттере депутат Сандрин Руссо.



По словам префекта, четверо протестующих были ранены, шестеро арестованы.

