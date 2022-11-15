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Прогноз демографов: население Китая начнет сокращаться
15.11.2022 10:35 Алина Груднева

Прогноз демографов: население Китая начнет сокращаться

Население Китая начнет сокращаться, тогда как Индия может стать самой густонаселенной страной в мире.

 
По данным Reuters, к такому выводу пришли в ООН.
 
Коэффициент рождаемости в Китае, составлявший 1,16 в 2021 году, был ниже стандарта ОЭСР 2,1.
 
По мнению демографов, в этом году рождаемость в Китае упадет до рекордно низкого уровня, ниже 10 миллионов. К сравнению, в прошлом году а КНР родились 10,6 млн.
 
По мнению китайского разработчика по имени Тан, молодые люди даже не заинтересованы в браке, не говоря уже о рождении детей. Сдерживающим фактором является высокая стоимость ухода за детьми и поздние браки.

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