



Принц Уильям ужинал в ЛГБТ-ресторане во время поездки в Польшу

Во время своего визита в Польшу принц Уильям посетил заведение для людей с нетрадиционной ориентацией. Сын британского монарха поужинал в ЛГБТ-ресторане, столик на котором заказали его спутники из Кенсингтонского дворца.



Один из посетителей ресторана под названием Butero сфотографировал королевское лицо за ужином и опубликовал снимки в социальной сети, пишут СМИ. Клиенты ресторана удивились, увидев принца за соседним столиком.



"Мы совсем не знали, что они придут. У нас был забронирован столик на 12 человек, на имя Дейзи. Это должна была быть вечеринка по случаю дня рождения Дейзи. Но потом появился охранник и сказал, что это никакой не день рождения Дейзи, а затем вошел принц Уильям", – рассказал хозяин заведения.



Принц поужинал вполне бюджетно. Он заказал фирменный сэндвич в плетеном рулете со свининой с гарниром из картофеля фри и чесночным соусом. За свою трапезу внук Елизаветы II заплатил около 7,5 фунтов.



"Варшава может удивить. Сегодня я ужинал с принцем. Интересно, что он заказал. Но обслуживание здесь было замечательным. Интересно, что он выбрал де-факто гей-место. Важно, что он поддержал сообщество, притесняемое властью в Польше" – написал местный житель в своем Instagram, распространив с Уильямом три фотографии.



