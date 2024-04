Принц Уильям рассказал, чем любят лакомиться его дети

Принц Уэльский Уильям сделал неожиданное признание о том, что любят есть его дети, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.



О любимом блюде его наследников сообщает The Telegraph.



По данным издания, такое признание он сделал во время визита в благотворительную организацию по раздаче еды Surplus to Supper. Это был первый его официальный выход в качестве члена королевской семьи после того, как весь мир узнал о раке у его супруги, принцессы Кэтрин.



"Он показал на еду и сказал: "Это спагетти-кольца". И я спросила: "Откуда вы знаете о спагетти-кольцах?" и он сказал: "У меня есть дети", - рассказала волонтер Surplus to Supper Рэйчел Кандаппа.



Как выяснилось, спагетти являются любимым блюдом принца Джорджа.