Принц Уильям раскрыл любимую шутку дочери

Принц Уэльский Уильям рассекретил любимую шутку дочери, принцессы Шарлотты.



По данным издания People, наследник короля Карла III побывал в средней школы церкви Св. Михаила в Англии в Сэндвелле.



Там он встретился с группой детей, которые попросили его поделиться "папиной шуткой".



"Я думаю, что я скажу шутку, которая сейчас является любимой шуткой Шарлотты, которую она мне постоянно рассказывает", - ответил принц Уэльский.



Уильям попросил детей, чтобы они тоже приняли участие в этой шутке. "Тук-тук", - сказал он. "Кто там", - спросили ученики. "Корова, которая перебивает", - ответил он.



У детей сразу же возник вопрос о том, кого все же перебивает корова. На это Уильям ответил: "Му!" Ученики тут же рассмеялись.

