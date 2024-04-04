



Принц Уильям попросил о встрече принца Гарри и Меган Маркл

Принц Уэльский Уильям попросил о встрече своего брата принца Гарри и его супруга Меган Маркл.



По данным The Mirror, об этом сообщил королевский биограф Том Куинн.



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По его словам, Уильям потребовал встречи на фоне рака у его жены.



"Принц и принцесса Уэльские предложили Гарри и Меган приехать с детьми в Великобританию с целью попытки примирения, но пока не получили ответа", - сказал биограф.



Он предположил, что Маркл не согласится на то, чтобы привести своих детей в Британию из США.

