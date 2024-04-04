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Принц Уильям попросил о встрече принца Гарри и Меган Маркл
04.04.2024 17:03 Алина Груднева

Принц Уильям попросил о встрече принца Гарри и Меган Маркл

Принц Уэльский Уильям попросил о встрече своего брата принца Гарри и его супруга Меган Маркл.

По данным The Mirror, об этом сообщил королевский биограф Том Куинн.

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По его словам, Уильям потребовал встречи на фоне рака у его жены.

"Принц и принцесса Уэльские предложили Гарри и Меган приехать с детьми в Великобританию с целью попытки примирения, но пока не получили ответа", - сказал биограф.

Он предположил, что Маркл не согласится на то, чтобы привести своих детей в Британию из США.
 

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